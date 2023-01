Lattanzi scomparso da venti giorni: "I vicini hanno sentito un frastuono quella notte"

È scomparso da quasi un mese Vincenzo Lattanzi (nella foto), 72 anni. Anche "Chi l’ha visto?" lancia un appello per ritrovarlo. Di lui non si hanno più notizie dal 22 dicembre. I familiari, preoccupati, ne avevano denunciato la scomparsa e si sono rivolti all’associazione Penelope. è alto un metro e 74, ha occhi e capelli castani. Gli sarebbe stata rubata l’auto, poi la stessa è stata trovata il 30 dicembre nella zona di via Maffeo Pantaleoni, non lontana dalla casa dove lui abitava. Quando è stato dato l’allarme, polizia e vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nell’appartamento. Del suo caso, mercoledì sera, si è occupata anche la trasmissione "Chi l’ha visto? ". Prima di scomparire nel nulla, Lattanzi era preoccupato perché, diceva, gli avevano rubato la macchina. Poi il nipote lo aveva risentito nel pomeriggio, ma non tanto lucido, lo sentiva rallentato, hanno spiegato nel corso della puntata. Quando hanno provato a richiamarlo, al telefono era diventato irraggiungibile. La sera stessa, la figlia Laura lo aveva chiamato e non aveva avuto risposta, era andata a vedere sotto casa e le luci erano spente. I vigili del fuoco erano entrati in casa e lui non c’era. I vicini hanno detto che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre hanno sentito un frastuono proveniente dalla casa di Lattanzi fino alle 6 del mattino. Nelle immagini delle telecamere registrate al bar Blacksoul in via dei Velini si vede Vincenzo Lattanzi prima della scomparsa, indossa una sciarpa bianca ed è vicino al bancone. "Se qualcuno sa di questo frastuono o sa che cosa è successo nella notte precedente alla scomparsa, si faccia avanti, tutto può essere utile", l’appello della conduttrice di "Chi l’ha visto?", Federica Sciarelli.

c. g.