L’attesa è finita. Scuola IV Novembre, aperta la palestra. Il sollievo dei genitori

La palestra della scuola elementare IV Novembre di via Spalato è finalmente aperta: inaugurata il 21 gennaio, è rimasta inutilizzata per tutti questi mesi. Fino a ieri. "Alcuni giorni fa il dirigente (Milco Calzetti) ci ha comunicato ufficialmente che la palestra sarebbe stata a disposizione dei bimbi a partire da oggi – dice Simona Giordano, rappresentante dei genitori di una quarta –. Come mamma sono molto contenta, tra l’altro rispetto a quanto detto l’apertura è stata anticipata di una settimana. Mi auguro sia una cosa definitiva. I salti di gioia li farò solo tra un po’, ci vado cauta, prima voglio vedere come andrà a lungo termine, dato che la questione è stata così sofferta e strana, specie nell’ultimo mese di dichiarazioni varie e scarico di responsabilità". Si riferisce a quanto detto dal Comune – le chiavi sono state consegnate ad agosto – e quanto detto dal preside ai genitori – solo ora, dopo il sopralluogo del 4 ottobre, la struttura è stata disponibile –, una situazione che ha lasciato perplessi i genitori e fatto discutere. "Il preside ha avuto la correttezza di inviarci la comunicazione – spiega Maura Sospetti, rappresentante dei genitori di una quarta – , ha rispettato la parola che ci ha dato quando abbiamo fatto l’incontro con i rappresentanti. Siamo molto contenti che i nostri figli possano utilizzarla". Nella nota inviata, il preside Calzetti ha comunicato che il 4 ottobre c’è stato il sopralluogo congiunto tra funzionari del Comune e il responsabile servizio prevenzione e protezione della scuola: sono stati espressi degli appunti e sono state consegnate le chiavi. Solo da ora quindi, spiega il preside, è stato possibile avere la disponibilità della struttura, una volta finito di esaminare i documenti, "circostanza questa rappresentata in più occasioni ai competenti uffici comunali e portata a conoscenza dei rappresentanti dei genitori nella riunione convocata d’urgenza il 23 settembre".

"Durante l’estate formalmente abbiamo messo a disposizione dell’istituto sia la palestra sia la documentazione circa agibilità, certificazioni e quant’altro – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori – e la scuola si è riservata del tempo per esaminarla, dopodiché ci ha chiamato per dire che erano pronti per il sopralluogo, da cui è emerso che è tutto a posto. Siamo felicissimi che la palestra sia usata. Ricordo che nel piano delle opere pubbliche dell’amministrazione Carancini c’era scritto che i lavori per la palestra sarebbero iniziati a marzo 2017, consegna prevista aprile 2018. Per noi quindi si tratta di un ritardo di qualche mese, per loro di ‘non pervenuto’. Detto ciò, col rammarico che non si sia potuta usare qualche mese fa, siamo contenti di aver portato a termine un’opera importante a beneficio di una scuola che non aveva mai avuto una palestra, costringendo i ragazzi a fare attività motoria in luoghi non adeguati". Coi risparmi di spesa per la palestra, "abbiamo fatto il nuovo campo da basket, che in origine non era previsto – nota Marchiori –. I lavori si sono conclusi verso la fine dell’anno scolastico dato che le piogge hanno impedito di procedere prima con la posa della resina".