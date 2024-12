L’attesa per gli ascensori ai Cancelli: "Serve un semaforo a chiamata"

"Serve un attraversamento pedonale tra palazzo Ugolini e i Cancelli. Con il sottopasso chiuso per i lavori per gli ascensori, servirebbe almeno un semaforo a chiamata". Il consigliere Pd Maurizio Del Gobbo interroga l’amministrazione sulle tempistiche dei lavori per gli ascensori che stanno tenendo chiuso il sottopassaggio, sottolineando che "per l’incolumità dei pedoni serve un attraversamento protetto". L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi conviene che "il tratto presenta un’incidentalità alta" e, rispetto ai tempi, sottolinea che "ci sono stati imprevisti legati a due questioni. La prima, che è una problematica nazionale, riguarda le ditte che prendono gli appalti. Non tutte sono sufficientemente strutturate per rispettare le tempistiche, che comunque prevedono il termine del lavori entro luglio prossimo". L’altro problema riguarda alcune tubature che sono state trovate durante lo scavo, "un imprevisto imprevedibile": "Le tubazioni trovate appartengono all’Enel e all’Apm, che sono state sollecitate a provvedere agli spostamenti, ma è difficile da parte dell’amministrazioni governare certi tempi. Sarebbe stato impossibile rilevare queste tubature in sede di progettazione. I lavori dopo un’interruzione sono ripresi". "La questione dell’attraversamento pedonale sicuro è fondamentale, anche perché, mentre su viale Leopardi c’è un semaforo, dal lato dei giardini Diaz manca", ha controreplicato Del Gobbo. L’altra interrogazione presentata dal consigliere Pd riguardava "il degrado in cui versano i bagni del cimitero, che andrebbero ristrutturati". "Il cimitero ha cinque postazioni per i servizi igienici – ha risposto l’assessore Andrea Marchiori –, a cui tutti i giorni vengono fatte le dovute manutenzioni e pulizie, affidate alla Meridiana. I bagni a cui lei si riferisce, a fianco alla casa del custode, presentano barriere architettoniche ed è utilizzato dagli operai come deposito e non è comodamente accessibile. Stiamo ampliando i servizi igienici: i bagni diverranno sei".

Lorenzo Fava