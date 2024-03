L’attesa per la piscina: "Chiesta un’altra proroga, pronta per fine luglio"

Da agosto tutti in vasca nella nuova piscina delle Casermette. Almeno questo è l’auspicio dell’amministrazione, leggendo il cronoprogramma dei lavori redatto dalla ditta Torelli Dottori che sta realizzando l’opera, accanto al campus scolastico della Mestica e della Dante Alighieri. Il nuovo termine per il completamento della piscina, infatti, è il 31 luglio prossimo, secondo quanto riferito dall’assessore Andrea Marchiori in consiglio comunale.

Una nuova scadenza, quindi, come ha ricordato il consigliere Alberto Cicarè (Strada Comune – Potere al popolo) che ha presentato un’interrogazione per fare il punto sui lavori, e che arriva a oltre un anno di distanza dalla prima. "La conclusione delle opere era prevista il 24 giugno 2023, salvo poi slittare di due mesi, al 24 agosto, perché la ditta ha chiesto una proroga al Comune – ha precisato il consigliere –. Ad oggi, però, a sette mesi di distanza il cantiere non è stato completato, anzi sembra fermo". Il consigliere ha anche ripercorso tutti i tempi dei pagamenti dei vari Sal (Stato avanzamento lavori) da parte del Comune alla ditta, per cui oggi l’importo di sei milioni di euro previsti per l’opera risulta quasi interamente pagato. "Il cantiere è operativo – ha risposto l’assessore Marchiori –, forse può sembrare fermo perché dall’esterno non si vedono più i bilici, ma gli operai ci sono e stanno lavorando internamente. La produzione e la fornitura della posa in opera delle strutture prefabbricate in elevazione è terminata nel 2023 e ora si procedendo all’interno". L’assessore ha spiegato come, circa un mese fa, l’impresa ha "presentato un cronoprogramma con l’aggiornamento dei lavori, da cui risulta come termine ultimo quello del 31 luglio 2024, ottenuto in funzione dell’approvazione (che ancora deve avvenire) di una variante tecnica che non prevede aumento di costi, ma incide solo su alcuni lavorazioni". L’assessore, infine, ha ricordato come l’attuale progetto delle piscine, da sempre piuttosto contestato, sia stato approvato dalla precedente amministrazione a pochi giorni dalle elezioni del settembre 2020 e che la nuova giunta abbia deciso di portarlo avanti per evitare ulteriori costi alla città.

"Confido che con questi ultimi aggiornamenti tecnici, il cantiere possa trovare la fine – ha concluso Marchiori –. L’opera che verrà consegnata alla città sarà perfettamente efficiente e funzionante, certo è che avremmo preferito che questa piscina tanto attesa l’avessimo progettata e coordinata noi, invece, ce la siamo trovata, ma abbiamo ritenuto importante portarla avanti".

