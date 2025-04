L’attesa per Macerata Racconta. Il festival a braccetto con l’ateneo

Unimc e Macerata Racconta saranno insieme per diversi appuntamenti del festival letterario in programma da lunedì. L’Università sarà presente a partire dalle iniziative dedicate ai giovani con il Museo della scuola, che vedrà protagonista martedì e mercoledì della prossima settimana il premio Macerata Racconta Giovani: il primo appuntamento, alle 9 al polo Bertelli, condotto da Juri Meda, è con la premiazione dei booktrailer realizzati dagli studenti del corso di letteratura per l’infanzia; il secondo, alle 9.30 al teatro della Filarmonica, è invece con la premiazione della sezione scrittura per le scuole primarie degli istituti comprensivi di Belforte, Caldarola e Pollenza, con Lucia De Luca a condurre. Sempre martedì alle 17 al Museo della scuola è previsto l’incontro di formazione, per insegnanti ed educatori, con Silvia Vecchini, sul tema "Albi illustrati, scrittura e poesia come risorse per accompagnare crescita e cambiamento". Mercoledì 30, a partire dalle 9 al cinema Italia, ci sarà la premiazione per la sezione scrittura delle scuole primarie degli istituti comprensivi di Macerata e delle medie di Macerata, Caldarola, Belforte e Pollenza. Sempre mercoledì, alle 16 e alle 17, al Museo della scuola ci sarà un incontro dal titolo "Il Museo delle illusioni", destinato ai bambini da 6 11 anni. Il programma di Macerata Racconta, martedì prevede anche, alle 14.30, un laboratorio sulla giustizia riparativa coordinato da Lina Caraceni, a cura del dipartimento di Giurisprudenza, destinato agli studenti del liceo classico e linguistico e, alle 17.30, nella sala Castiglioni della Mozzi Borgetti, l’incontro "Oltre le illusioni: la via della lucidità", proposto dalle Eum. Con la presidente Simona Antolini dialogheranno il prof Roberto Mancini e Giuseppe Civitarese, psichiatra e analista. La collaborazione con l’ateneo proseguirà il 3 maggio con la presentazione della versione ampliata e aggiornata del dizionario etimologico di Adriano Raparo "I cognomi di Macerata e della sua provincia", alla presenza di Francesca Chiusaroli e Agostino Regnicoli. Il 4 maggio ci sarà l’incontro con Daria Bignardi affidato al professor Sergio Labate, oltre all’intervento degli studenti della scuola di studi superiori Leopardi durante l’incontro con i dodici candidati al Premio Strega 2025.