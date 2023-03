L’attore Can Yaman incontra gli studenti

Can Yaman sarà a Macerata dopodomani per un incontro con gli studenti. L’attore ha dato vita al progetto "Can Yaman – Break the wall tour", organizzato dall’associazione "Can Yaman for Children", che si rivolge ai giovani e agli adolescenti. L’incontro a Macerata è previsto alle 11.30 nell’auditorium dell’Ite Gentili. Oltre a Can Yaman, sarà presente Francesco Pisani, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I di Roma. A seguito della pandemia, l’assenza di confronto e la dipendenza tecnologica hanno generato dinamiche di alienazione e isolamento tra i giovani. Per combattere queste tendenze, l’associazione "Can Yaman for Children" ha avviato una serie di iniziative con il patrocinio dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma, al quale l’attore devolverà i fondi raccolti durante il suo tour che lo porterà, tra gli altri posti, anche alla discoteca Brahma di Civitanova. L’incontro di sabato all’Ite è stato pensato per aiutare i ragazzi ad affrontare e superare le difficoltà del vivere quotidiano. Parte dei fondi raccolti da Yaman saranno destinati alle organizzazioni che in Turchia si impegnano ad aiutare psicologicamente i parenti delle vittime del terremoto.