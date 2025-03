"Laudato Sii" nel nome di Pasolini. Tra gli ospiti Fausto Bertinotti

Torna a Pollenza, per il terzo anno consecutivo, "Laudato Sii", la rassegna dedicata ai temi ambientali, sociali e umanitari. Si svolgerà sabato nel borgo di pollenza, mentre domenica a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Quest’anno l’iniziativa è dedicata alla memoria di Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, per rendere omaggio al suo impegno civile e culturale nella difesa delle periferie non solo geografiche, ma anche esistenziali. Il tema guida, "Dal piccolo borgo Pollenza alla città della cultura Pesaro: quando la periferia segna la Via", accompagnerà due giornate di incontri, riflessioni, convegni e iniziative culturali. Sabato alle 10, al Parco di Rambona, c’è "La Casa delle Erbe", a cura di Maria Sonia Baldoni, etnobotanica di fama internazionale, per un’esperienza concreta di economia circolare ispirata al pensiero di Ildegarda di Bingen. Alle 17, al teatro Verdi di Pollenza, convegno "La complessità del futuro"; interverranno Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei deputati, Marinella Perroni, teologa e filosofa e Grazia Francescato, già presidente del Fai e del Wwf Italia. Domenica alle 10 a Fiorenzuola di Focara (Pesaro), sede dell’Ente Parco del Monte San Bartolo, nuovo incontro con "La Casa delle Erbe" di Maria Sonia Baldoni. Alle 16.30 a Villa Caprile convegno "Le trasformazioni economiche e sociali nelle aree interne" con il prof. dell’Università di Bologna Stefano Zamagni e la dottoressa dell’istituto Sant’Anna di Pisa Sabrina Busato. L’iniziativa è promossa e curata dall’associazione culturale Arte per le Marche, con il patrocinio dei Comuni di Pollenza e Pesaro (assessorato alla sostenibilità ambientale, Maria Rosa Conti) e dell’Ente Parco del Monte San Bartolo. Collaborano l’associazione Pro Rambona, Pro Loco Corporazione del Melograno aps di Pollenza, Club per l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi, Istituto ellenico della diplomazia culturale, Melograno VitaBio, Associazione medici cristiani italiani, Isde – Medici per l’ambiente. A sottolineare il legame tra cultura e impegno sociale, "Laudato Sii" 2025 ospiterà l’opera del regista Alessandro Galassi "Figli di Haiti lo siamo anche noi", un’opera che denuncia la condizione delle periferie del mondo e l’aporofobia dell’Occidente, la paura dei poveri, come leva attraverso cui il potere perpetua forme di dominio e disuguaglianza.