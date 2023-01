"L’aula custodirà la mia testimonianza"

di Barbara Palombi

"Sono molto fiera e molto grata per questo riconoscimento, sapere che l’Università ha intitolato un’aula con il mio nome è un’immensa gioa. Spero che le future generazioni potranno conoscere la mia storia, la mia vita e i miei libri e soprattutto il grande lavoro che da 60 anni porto avanti nelle scuole, per raccontare la mia esperienza nei campi di concentramento". Una Edith Bruck, visibilmente commossa per la cerimonia in suo onore nella sede in corso Cavour del Dipartimento di Studi umanistici, ha preso la parola in collegamento dalla sua abitazione di Roma: "Vorrei potervi abbracciare personalmente, sono molto legata alla città di Macerata e in particolar modo al dipartimento di Studi umanistici con cui da anni si è instaurato un rapporto di stima reciproca". Nel 2019, la facoltà le ha conferito la laurea honoris causa in Filologia moderna e da allora la scrittrice ha mantenuto stretti rapporti con l’Ateneo grazie alla professoressa Michela Meschini, organizzando molti incontri con gli studenti per far conoscere gli orrori della guerra. "Nascere per caso, nascere donna, nascere ebrea, è troppo per un singolo destino - scrive la poetessa in uno dei suoi libri –. La mia famiglia era molto povera e abbiamo affrontato mille difficoltà nonostante tutto mia madre era molto devota e mi ripeteva che Dio è ovunque. Le chiedevo sempre il motivo per il quale non ci aiutava e, se davvero vedeva tutta la nostra sofferenza, lei era convinta che fosse vicino a tutti noi. Ricordo un giorno in cui un soldato tedesco, per punirmi, mi aveva riempito di botte e mia sorella per difendermi l’ha colpito buttandolo a terra. Eravamo convinte di morire a breve, ma lui è venuto verso di me aiutandomi a rialzarmi e andando via disse che qualunque altro sporco ebreo avesse osato toccare un tedesco, sarebbe morto all’istante". "Questa giornata è molto importante per la nostra facoltà – ha spiegato il rettore John McCourt -, siamo obbligati a ricordare e a non dimenticare l’inumanità che ha portato alla Shoah. Edith Bruck ci fa immaginare un futuro migliore senza dimenticare le atrocità vissute". "Una ricorrenza che è occasione di risveglio della nostra coscienza – dichiara Roberto Mancini, direttore del Dipartimento - in cui i saperi che coltiviamo diventano operativi nella realtà perché hanno una radice etica". Presenti il questore Vincenzo Trombadore, il prefetto Flavio Ferdani, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido, la vicesindaco Francesca D’Alessandro, il procuratore Giovanni Narbone, il comandante provinciale della guardia di finanza Ferdinando Falco e Abdul Tarakij, portavoce della comunità islamica maceratese. La comunità ebraica di Ancona ha inviato un messaggio, letto da Lina Caraceni, delegata per i rapporti con gli enti culturali: "Per noi ebrei è importante ricordare tutti quelli che sono stati perseguitati e deportati. La Shoah è stata l’epilogo della dittatura". La docente Adele Valeria Messina ha ricostruito il percorso storico della Shoah. "Ho iniziato a scrivere nel 1946 – ha concluso Edith Bruck -, per ieri per oggi e per domani dobbiamo denunciare e protestare perché il bene va alimentato a discapito del male".