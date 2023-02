L’aula si è trasformata in una sala da concerto Trascinati dalla musica della band dei professori

Abbiamo partecipato a vari laboratori, ma il preferito è stato quello di ceramica. Abbiamo conosciuto le esperte dell’associazione App Creativa che ci hanno accompagnato ed aiutato a lavorare la creta durante tre mattinate. Per lavorare ci siamo divisi in gruppi e ciascuno decideva cosa creare con la creta che, sotto le nostre mani, prendeva le forme diverse. Tutti i nostri lavori saranno venduti in una bancarella che verrà allestita alla fiera d’aprile: il ricavato verrà inviato ad Haiti e servirà per aiutare Mohamed e Dafna, i due ragazzi che abbiamo adottato a distanza perché, a seguito del disastroso terremoto, sono rimasti senza niente.

Questa esperienza ci rimarrà di certo nel cuore sia perché è stata molto divertente ed interessante, ma anche perché era la prima volta che provavamo a fare qualcosa di nostro con un materiale che per noi è praticamente sconosciuto

I A e I B

Grazie al contributo dell’Anpi di Appignano e Montefano si sono potuti affrontare temi importanti come la lotta alla mafia e la legalità: è venuta a trovarci Nadia Furnari, una delle autrici del libro “Io sono Rita”, raccontandoci la storia di Rita Atria, una coraggiosa diciassettenne che si è ribellata al sistema mafioso in cui era vissuta, collaborando con il giudice Borsellino.

E’ stato un momento intenso e di riflessione durante il quale, data l’importanza dell’argomento, siamo stati affiancati sia dalla dirigente che dal sindaco.

Altro aspetto significativo è stato quello di vedere sotto una luce diversa alcuni nostri insegnanti: ecco allora il corso di ricamo e uncinetto, gli esperimenti chimici e vari laboratori artistici.

Abbiamo incontrato Marco Scarponi, fratello di Michele, ciclista morto in un incidente stradale ed abbiamo potuto riflettere sul fatto che “la vita non è uno scherzo”.

Tra tutte le iniziative, strepitoso è stato il concerto organizzato dai professori di musica Manuele Montanari e David Padella, che assieme al maestro Moscatelli ci hanno regalato un piacevole momento musicale, facendoci conoscere tanti nuovi ed insoliti strumenti.

Insomma, “una bella settimana”, come hanno commentato alcuni nostri professori e molti alunni in cui si è potuto mostrare come si possa imparare molto seguendo percorsi originali

II A e II B