Laura Ottaviani e le donne nel lavoro: "Non è facile entrare e rimanerci"

Da azienda orafa a salotto culturale. Un passo importante per l’azienda Ottaviani di Recanati, leader nella produzione di gioielli e prodotti in metallo prezioso dal 1945, che ha ospitato la presentazione del libro "Donne di Valore: storie di imprese di successo al femminile", dove è raccontata anche l’esperienza di Laura Ottaviani, amministratrice dell’azienda. "La mia abilità di imprenditrice – sottolinea Ottaviani – ha portato cambiamento e crescita e passa attraverso tanto coraggio, determinazione, responsabilità, entusiasmo e preparazione. È motivo di orgoglio poter essere di ispirazione ad altre donne. Da sempre la mia famiglia ha offerto la stessa opportunità professionale agli uomini e alle donne, senza disparità di genere. È un messaggio importante perché non sempre è facile per una donna entrare e soprattutto rimanere nel mondo del lavoro". Ospiti l’autrice del libro Giuliana Salvucci, l’assessore alla Cultura di Recanati Rita Soccio e Margherita Carlini, psicoterapeuta, criminologa forense e responsabile dello Sportello antistalking di Ancona e Recanati.