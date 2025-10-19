Laura, la rinascita dopo la leucemia: “Dal trapianto alla medaglia d’oro. Ho imparato il valore del tempo”

Macerata, 19 ottobre 2025 – “Io sono qua perché una persona mi ha donato il suo midollo osseo e si è messa a disposizione senza pensarci due volte e senza sapere chi fossi”. La civitanovese Laura Baleani, impiegata di 51 anni, racconta la sua storia che attraversa la paura, la disperazione, la speranza e la rinascita. Una storia capace di commuovere tante persone, ci è riuscita raccontandola a teatro, ma anche spingere molti oggi al centro commerciale Val di Chienti dove alle 9.30 ci sarà CorriAdmo, la manifestazione che non solo raccoglie fondi ma soprattutto diffonde la cultura della donazione del midollo osseo, ben sapendo che solo una persona su centomila è compatibile con chi ora sta aspettando una donazione.

Baleani, qual è stata la molla che l’ha spinta a fare gli accertamenti clinici?

“Un sabato del novembre del 2016 mi sentivo talmente stanca da non riuscire ad alzarmi dal letto, da accusare una fatica enorme a fare due passi. Lunedì vado al pronto soccorso e mercoledì sono ricoverata: avevo una forma molto acuta di leucemia”.

Quanta paura le ha fatto sentire quella parola?

“La prima fase della malattia è stata determinata dalla paura dopo una sentenza così a freddo. Sono stata ricoverata per un mese, poi cinque giorni sono stata a casa e poi ricoverata di nuovo, quando ho accusato anche altri problemi. Ecco, in quel frangente avevo paura”.

Quanti figli aveva quando le è stata diagnosticata la leucemia?

“Tre: Nicola di 3 anni, Arianna 16 e Chiara 17”.

Loro saranno stati un pensiero fisso.

“Sempre, mio marito Walter è stato al mio fianco ed è stato la colonna portante della famiglia. Poi i miei genitori ci hanno aiutato tantissimo”.

La malattia e la chemio: si è vista allo specchio in quel periodo?

“Ho fatto molta fatica a vedermi allo specchio. L’impatto fisico è devastante: ho perso i capelli, la pelle aveva un altro colore, ero dimagrita. Non ero io”.

Va tutto bene e all’improvviso ci si scopre fragili: come si è sentita?

“Il tumore del sangue ti prende tutto il corpo, è qualcosa che ti prosciuga e pensi di non potercela fare: in quei momenti la paura è enorme. Però la speranza deve essere sempre presente perché ci sono nuove terapie, farmaci, il trapianto”.

Qual è stata la reazione alla notizia di avere la leucemia?

“La mia prima domanda è stata se avessi qualche speranza. Mi hanno risposto di sì: i medici, i familiari e io avremmo fatto ognuno la propria parte perché quantomeno avremmo potuto tenere a bada la malattia”.

Ma non è stato sufficiente.

“No. Il midollo era troppo compromesso, serviva il trapianto”.

Qual è stata la reazione quando ha saputo che c’era un donatore?

“Una gioia incredibile dopo due mesi in ospedale e con la salute compromessa, in quel momento sapevo di avere una speranza concreta. Non è facile affrontare la terapia di preparazione al trapianto perché impattante a livello fisico, ma sapevo di avere l’arma giusta per vincere”.

Qual è la lezione da questa esperienza?

“Quanto sia prezioso il tempo, un dono enorme che va valorizzato come meglio si crede. Io sono qua perché una persona si è messa a disposizione e io devo fare che la mia storia possa essere d’aiuto a qualcuno, l’ho portata a teatro assieme a una ragazza che è donatrice. Il tempo è limitato e non va sprecato”.

E l’ha investito di nuovo nel basket che le ha riservato anche l’oro nei mondiali dei trapiantati.

“Ho iniziato a giocare a basket con la Feba, mi sono impegnata a rimettermi in forma quando ho saputo che c’erano Mondiali dei trapiantati che si sarebbero tenuti a Dresda (lo scorso agosto, ndr), volevo esserci a tutti i costi e abbiamo vinto l’oro”.

Quella manifestazione segna anche un ritorno alla vita.

“Quando ho ricevuto la donazione, nella sacca c’era scritto Dresda: poter respirare l’aria del donatore era come chiudere un cerchio”.