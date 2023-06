Laura saluta il compagno Andrea: "Hai portato il sole nella mia vita"

Laura Carota era la compagna di Andrea Micucci, il 53enne civitanovese morto dopo tre giorni: era precipitato da una tettoia, mentre montava una zanzariera in casa di un amico in via Ugo Bassi. L’incidente, un volo di cinque metri, si è verificato mercoledì scorso alla mattina, il decesso invece venerdì sera all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato in prognosi riservata. I due vivevano insieme a San Marone ed erano legati da diverso tempo. Tutto il quartiere lo ricorda e il dolore ha colpito davvero tante persone, tra amici e conoscenti. E come ultimo gesto Micucci ha donato gli organi: cinque malati avranno così una nuova vita grazie a lui. La sua salma è stata composta alla casa funeraria Lanzi, mentre il funerale si svolgerà domani, alle 9.30, nella chiesa Maria Ausiliatriace nel quartiere San Marone. Lascia, oltre alla compagna, i figli Ivan e Viola, la mamma Elsa e i fratelli Marco e Luca.

Intanto la compagna Laura ha pubblicato una lunga lettera, ripercorrendo i tanti anni insieme.

"Andri, amore mio, sei arrivato nella mia vita sfondando la porta. Hai trasformato il buio che mi affliggeva in una girandola di colori, suoni, musica, di sole accecante. Mi hai portato in un mondo di fantasia, creatività, di magia, dove le cose semplici sono diventate giochi divertenti e interminabili. La quotidianità era speciale. Fare la spesa al supermercato con te voleva dire improvvisare danze tra gli scaffali e cantare canzoni dai testi improbabili. Anche inserire gli acquisti in uno scatolone era una lotta interminabile ed era divertentissimo creare insieme geometrie e incastri perfetti. Andare al lavoro di mattina diventava una corsa alla ricerca dell’unico bar aperto, per prendere il primo caffè della giornata. Anche comprare una maglietta diventava un’avventura, con miriadi di "entrate" e "uscite" nello stesso negozio. La sera, i pensieri brutti venivano annientati dalle tue risate e dalle tue continue rassicurazioni: "Laura, non sarai mai sola, non ti lascerò mai". "La felicità più grande è svegliarmi accanto a te", mi dicevi. Hai trasformato il ciclismo in uno sport a misura per noi: allenamenti veloci prima del lavoro, uscite brevi o lunghe, percorsi a tappe, giri dei laghi, delle terre del Chianti, ai trabucchi. Partivamo in bici per andare a trovare gli amici di Forlì, per una pausa sul Monte Conero. Tutto veniva accompagnato da partenze tra i nostri inni e risate e molte foto che scattavamo nei punti più panoramici del tragitto. Migliaia di foto, tutte uguali. Mi hai dedicato decine e decine di dichiarazioni d’amore tutte sgrammaticate. Sei stato capace di parlare con tutti e anche in giro per il mondo eri capace di dialogare con irlandesi, sloveni, spagnoli, usando vocaboli un pò italiani, un pò inglesi, altri civitanovesi e altri ancora totalmente inventati. Riuscivi a farti capire da chiunque. Seppur sempre insieme, mi hai tempestato di telefonate, chiamandomi anche quando stavi nella stanza accanto. Appena uscivi di casa per andare a lavorare, prendevi subito il cellulare per avvisarmi sul meteo, sulla direzione del vento. Poi, appena chiusa la chiamata, subito ad inviarmi una tua foto che mi mandi un bacio. Abbiamo riempito il nostro tempo dando nomi nuovi alle spiagge, ai fiori, alle piante, trasformando persino una pizzata in una festa. E mentre i sogni si moltiplicavano sempre di più, all’improvviso ti sei nascosto. Ora, nel mondo da noi creato, mi mandi baci con il vento e mi accarezzi con le foglie, mi scaldi con il sole e mi rinfreschi con la pioggia, mentre aspetto che torni a riprendermi. Non farmi aspettare troppo Andri, amore mio".