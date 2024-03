Laura, unica a comandare un rimorchiatore

È una giovane donna che fa un lavoro solitamente considerato maschile. Laura Abbruzzetti, 35 anni, nata a Civitanova e residente a Porto Sant’Elpidio, è al comando di un rimorchiatore della Società esercizio rimorchi e salvataggi-Sers nello scalo dorico. È la prima donna comandante di un rimorchiatore nel porto di Ancona e nel sistema portuale del mare Adriatico centrale. Ieri il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, ha voluto incontrarla e celebrare così la giornata dell’8 marzo, in omaggio a tutte le donne che lavorano nei porti Adsp. "Questa cerimonia è stata per me motivo di grande orgoglio – ha detto il comandante Abbruzzetti -. Dopo il diploma, sono stata per due anni nell’esercito italiano poi ho vinto il concorso della Marina Mercantile di Genova. Sono stata per otto anni sulle navi petroliere e quattro sulle navi passeggeri. Poi presso i rimorchiatori". Abbruzzetti ha una lunga esperienza in campo marittimo. È stata imbarcata anche a bordo di navi petroliere nel Golfo di Aden, nell’Oceano Indiano. Il ricordo più bello è quando ha visto per la prima volta un’aurora boreale in navigazione. Prima di arrivare a gennaio alla guida di questo tipo di mezzo navale, ha frequentato un programma di addestramento nella condotta dei rimorchiatori azimutali e nelle manovre portuali di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e di Falconara Marittima. "Amo il mio lavoro che è molto dinamico, ogni giorno è diverso dall’altro – ha detto –. All’inizio ero la ’novità’, è un lavoro considerato per soli uomini. Ma ora mi sento parte di una famiglia". "Siamo orgogliosi di vedere così alte professionalità in azione nel nostro sistema portuale" ha detto il presidente Garofalo.