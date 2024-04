Laureato lingue-turismo per accoglienza ospiti

Struttura ricettiva di Corridonia cerca giovane laureata/o in lingue/turismo da inserire con borsa di ricerca per accoglienza ospiti, checkin-checkout, gestione social, vendita servizi, utilizzo gestionali del settore. Requisiti: età max 35 anni, laureati disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. Residenza nelle Marche (codice offerta 344886/2). Azienda edile, cerca un geometra con esperienza, sede di lavoro a Recanati. Si offre tempo determinato per 6 mesi rinnovabile e/o trasformabile (codice offerta 390878/9). Studio professionale di Morrovalle cerca impiegato/a contabile età max 35 anni, domicilio non distante. Trenta ore settimanali (codice offerta 300435/2). Impresa edile di Sarnano cerca escavatorista con patente C (codice offerta 195068/1). Famiglia di Cingoli cerca colf part time, circa due ore al giorno dal lunedì al venerdì (codice offerta 535193/1). Per tutte queste offerte inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.