Lauree magistrali. Open day in rete per l’Università

Da domani a venerdì sarà possibile conoscere online l’offerta formativa magistrale di Università di Macerata con le dirette degli open day, visibili su Facebook e Youtube. Non si richiede una registrazione: per partecipare, è sufficiente collegarsi negli orari indicati sul sito dell’università. Ogni corso sarà presentato in circa venti minuti, con la partecipazione di un docente, uno studente e un ex studente che racconteranno i punti di forza del percorso formativo e le opportunità che può offrire.

Il calendario delle dirette riflette l’ampiezza dell’offerta formativa di Unimc, che spazia dalle scienze umane alle scienze sociali, dall’economia alla comunicazione, dalle lingue al diritto, passando per la valorizzazione dei beni culturali e la sostenibilità. Si comincia domani con i corsi in Scienze filosofiche, Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, Management e Marketing internazionale, Finanza e mercati. Dopodomani sarà la volta dei corsi in International tourism and destination management, Management dei beni culturali, Scienze pedagogiche, Politiche e programmazione dei servizi alla persona. Mercoledì si parlerà invece di International relations, Comunicazione e culture digitali, Letterature, filologie, linguaggi, Archeologia e sviluppo dei territori. Giovedì saranno presentati i corsi in Politiche per la sostenibilità e l’innovazione digitale, Governance dell’amministrazione pubblica e delle organizzazioni complesse, Storie, spazi, civiltà e Lingue, culture e traduzione letteraria.

Per chi desidera un confronto diretto con docenti e tutor, sono già in programma due giornate di Open day in presenza: martedì 23 luglio e giovedì 28 agosto, quando sarà possibile visitare le sedi dell’ateneo.