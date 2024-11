Lauro Rossi, in scena "Sapiens"

Domenica al Lauro Rossi parte "Finalmente domenica!", rassegna di teatro per tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata e dall’Amat e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. L’inaugurazione è affidata a "Sapiens. L’ultimo Neanderthal" di Principio Attivo Teatro, racconto dell’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni. "L’idea è immaginare intorno ai Sapiens una visione che rispecchi gli aspetti più cinici e vincenti della società contemporanea, il Neanderthal incarnerà gli aspetti più disinteressati e poetici", racconta la compagnia. Valentina Diana è l’autrice, in scena Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Francesca Randazzo, Giuseppe Semeraro che firma anche la regia. Info e prevendite: biglietteria dei Teatri 0733.230735, Amat 071.2072439 e circuito online vivaticket. Inizio spettacolo alle 17.