Lauro Rossi sold out per Piero Pelù: "Musicultura, qui mi sento a casa"

"Qui mi sento a casa. Lunga vita a Musicultura". Ancora musica al teatro Lauro Rossi di Macerata, ancora le audizioni live della XXXV edizione del Festival della canzone popolare e d’autore. La serata di martedì di Musicultura ha visto le nuove proposte protagoniste susseguirsi tra sonorità ancestrali, indie, pop ed elettroniche. Ad aprire le danze Alessandra Bosco, seguita dalla band di Viareggio Dena Barret, poi da Alec Temple e il duo Velia – vincitore del premio del pubblico Targa Banca Macerata –; infine, la band My Girl Is Retrò da Perugia.

Grande l’attesa per l’ospite d’onore, entrato in scena al termine delle proposte artistiche e inondato da scrosci di applausi e grida di gioia. Piero Pelù ha salutato sorridente la calorosa accoglienza di un teatro sold out, trasformandolo da cornice di un contest a intimo salotto rock. Solo voce e chitarra a riempire gli spazi, rispondendo alla parola d’ordine di potenza musicale: capelli raccolti e vestiario semplice per Pelù, legato al chitarrista suo accompagnatore Finaz da sorrisi di profonda intesa, divertimento e amicizia. La celebre "Viaggio" è stato il primo regalo al pubblico, accompagnato dalle parole dell’artista: "In questo eterno viaggiare, che è il leitmotiv della mia vita e forse anche della vita di altri, c’è la consapevolezza di essere dove siamo, sentendosi bene dentro, qualunque cosa succeda intorno a noi" ha dichiarato. Un inno alla libertà e benessere interiore, atto a introdurre anche il secondo brano interpretato, "Vivere il mio tempo". "L’entusiasmo è il sentimento da trasmettere ai ragazzi che in queste sere, e in tanti altri concorsi, cercano di portare avanti il loro percorso", ha continuato poi, dedicando l’esecuzione dei brani successivi a quelli che saranno i giganti della musica di domani. Le note di "Io ci sarò" e "Gigante" hanno scaldato ancora l’atmosfera, accompagnate da battiti ritmici di mani e profondo entusiasmo da parte dei presenti.

Ma, terminato l’incanto, è il momento della purificazione dai peccati: definendo la musica quale compagna catartica e raggiunto il bordo del palco, Pelù ha invitato a genuflettersi l’intero pubblico, pronto a rispondere toccando il pavimento del teatro e liberandosi dal male. Il coro di anime del Lauro Rossi si è così levato sulla sferragliata rock de "El diablo". Un crescendo di emozioni fino all’ultima canzone; con la sua "Tribù" l’artista è passato ai saluti finali, tra standing ovation e cori riconoscenti della platea. Questa sera settima audizione live con i nomi di Poetica da Combattimento, Irene Buselli, feeda, Andrea Di Donna, gaberlover e Went. Appuntamento alle 21 al teatro Lauro Rossi.