Lauro Rossi, sul palco Anat Cohen in "Quartetinho"

Stasera, alle 21 al teatro Lauro Rossi, per il secondo appuntamento della 55ª edizione del Macerata Jazz salirà sul palco la band internazionale di "Anat Cohen" che presenterà il loro progetto "Quartetinho". Anat, molto attiva nella scena jazzistica di New York, è una delle artiste più apprezzate a livello internazionale. Il suo stile è una fusione unica di jazz moderno, world music e tradizioni brasiliane, il tutto arricchito da un virtuosismo espressivo senza pari. "Quartetinho" è un progetto nato dopo un’esperienza di due anni in Brasile, durante la quale Cohen ha assorbito le influenze del folklore e della musica locale, rielaborandole con un tocco di modernità e raffinatezza. Insieme a musicisti di talento come Vitor Gonçalves al pianoforte, Tal Mashiach al contrabbasso e James Shipp alle percussioni, Cohen creerà un’atmosfera intima e coinvolgente, capace di toccare profondamente il cuore degli spettatori. Prima del concerto, alle 19.30 al bar Centrale, ci sarà l’aperitivo-concerto del trombonista Matteo Paggi e il suo progetto "Giraffe". Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro Lauro Rossi, in una Jam Session. Le vie del centro, inoltre, si riempiranno di musica grazie all’appuntamento "Buskin’Jazz" in Via Gramsci, con Fabrizio Caraceni ai sassofoni e Tonino Monachesi alla chitarra che trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso. Biglietti online su vivaticket. Info: www.musicamdo.it