Lauro Rossi, un pomeriggio di sorrisi ed emozioni

Oggi, alle 17.30 al teatro Lauro Rossi, nuovo appuntamento con la rassegna teatrale Angelo Perugini. Ad aprire il pomeriggio l’associazione "Palcoscenici" di Roma che presenterà "Tutti e tre per terra" una delle più esilaranti commedie di Luca Franco, giovane autore e regista di successo. Una commedia comica e leggera che, con un ritmo scorrevole e serrato, travolge coscientemente lo spettatore appassionandolo con innumerevoli gag e continui giochi di equivoci che nascono tra i protagonisti. Dietro l’apparente comicità si cela, però, il vero senso dello spettacolo, il significato vero di tutta la commedia, quello che donerà al pubblico una forte emozione solo alla fine. Una storia di amicizia, amore, ricordi e nuovi desideri. Una storia capace di far ridere, ma anche riflettere perché è anche legata molto alla quotidianità che spesso sfugge alla vita reale. La storia parla delle vite incrociate di due uomini che vivono insieme e due ragazze. Una di loro, amica di vecchia data, ritorna improvvisamente dall’America senza un motivo apparente, tra malintesi, amori nascosti e amori sperati si dipana tutta la trama. I biglietti saranno disponibili direttamente in teatro, a partire dalle 16.