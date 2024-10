L’aurora boreale immortalata da Mattia Frenguelli

Lo spettacolo dell’aurora boreale è stato immortalato anche dal fotografo Mattia Frenguelli. Nello scatto Villa Lucio, la pittoresca baita casetta che si trova nel territorio di Bolognola. Frenguelli, tolentinate, è un fotografo di professione che gira il mondo un po’ per passione e un po’ per professione, imbarcato al momento su navi da crociera. "Sono tornato in Italia da poco – racconta – e, dopo aver visto aurore boreali davvero a potenze elevate nei Paesi del Nord, non ho voluto perdermi questo grande fenomeno che è arrivato persino da noi, addirittura per ben due volte nell’arco di pochi mesi. Ho scelto una location semplice, simbolo della nostra provincia. La famosa casetta Villa Lucio, tra i Piani di Ragnolo e Bolognola. Vedere l’aurora boreale qua in Italia è una cosa totalmente diversa e sopratutto non molto visibile a occhio nudo come nei Paesi del Nord. Il sensore della macchina fotografica, con una lunga esposizione, in questo caso è stato molto di aiuto".