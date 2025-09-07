L’Aurora ribalta il Grottammare con Guzzini, Borrelli e Garcia

1
AURORA TREIA
3
: Beni, Capponi (25’ st Imbrescia), Maranesi, Porfiri, Medori, Tombolini, Loretucci (15’ st Ragni), Alfonsi, Ricci (50’ st. Polini), Pomili, Di Nicolò (30’ st Ndreu). All. Campanile.
AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni (5’ st Dominino), Alla, Ballanti, Bartolini, Gabrielli (46’ st Cacciamanj), Guzzini (30’ st Garcia), Arias, Borrelli (46’ st Bonifazi), Mazzoni (15’ st Cirrottola). All. Ricci.
Arbitro: Serenellini di Ancona.
Reti: 10’ Capponi, 7’ Guzzini, 42’ st Borrelli (rig), 49’ st Garcia.
Buona la prima per l’ Aurora Treia targata Lube, che al debutto in campionato espugna il campo del Grottammare. Una sfida non semplice per la compagine passotreiese. Ospiti che attaccano subito forte e colpiscono la traversa con Borrelli. Due minuti dopo però sono i locali a trovare il vantaggio con Capponni. Si mette quindi in salita la partita per i ragazzi di Ricci, che provano a reagire, ma vanno all’intervallo sotto di un gol.
Nella ripresa l’Aurora Treia parte subito forte, al 52’ trova il pareggio con un gol strepitoso di Guzzini. Gli ospiti continuano a spingere e quando sembrano doversi accontentare del pareggio, ecco che Ballanti conquista un rigore realizzato da Borrelli (foto). Il Grottammare si arrende e nel recupero arriva anche la terza rete ospite con Garcia.