L’austerity di 50 anni fa. Quella domenica senza auto

Sono passati esattamente cinquant’anni da quella prima domenica di dicembre 1973, una data rimasta “scolpita” nella storia del XX secolo. In tutta Italia entrò in vigore il divieto di circolare in auto o in motocicletta nei giorni festivi. Come un po’ dappertutto, anche a Macerata e nei centri della provincia la drastica misura d’austerità, decisa dal governo per far fronte alla grave crisi petrolifera, fu accolta facendo “buon viso a cattiva sorte” e manifestando il naturale disagio secondo il famoso proverbio “mal comune mezzo gaudio”. Tant’è che il giorno seguente il Resto del Carlino, in cronaca di Macerata, titolò: “Più allegria senza l’auto”. In quella giornata, infatti, fredda ma assolata, molte persone approfittarono della “novità” per una passeggiata lungo le vie del centro e nei viali intorno alle mura, “magicamente” liberi dal traffico. I più giovani uscirono per un giro in bicicletta o addirittura a cavallo e molti ragazzi trasformarono le piazze in improvvisati campi di calcio. Quella prima domenica di austerità fu dunque una giornata in qualche modo festosa e l’ allegra condivisione degli spazi cittadini si ripeté più o meno uguale nelle domeniche successive, durante le festività natalizie e fino a marzo, quando per i successivi due mesi fu introdotto il criterio delle “targhe alterne”: una domenica potevano circolare auto e moto con il numero di targa dispari e la successiva i mezzi con il numero pari.

a. f.