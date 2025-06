L’auto di due turisti veneti sparita dal parcheggio

La vacanza è diventata un incubo per due giovani turisti veneti, arrivati a Porto Recanati per trascorrere un weekend di mare, perché purtroppo quando sono andati a riprendere la loro auto per tornare a casa si sono accorti che il mezzo ero stato appena rubato. E la loro ultima mattinata in terra marchigiana si è conclusa alla caserma dei carabinieri, per denunciare il furto subito.

La vicenda riguarda due ragazzi sui 25 anni, originari della provincia di Venezia, che hanno soggiornato lo scorso fine settimana in un bed and breakfast della città, con l’idea di concedersi un po’ di relax in spiaggia. Dal Veneto erano giunti a Porto Recanati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, che poi avevano lasciato nel parcheggio dell’ex campo sportivo Nazario Sauro. Hanno trascorso un paio di giorni in spensieratezza, godendosi spaiggia e mare, finché domenica mattina, giorno nel quale dovevano rincasare, si sono diretti a piedi verso il parcheggio per riprendere l’auto.

Ma una volta lì, purtroppo si sono resi conto che l’Alfa Romeo non c’era più, era sparita nel nulla. Inevitabilmente hanno allertato ai carabinieri di Porto Recanati e poco dopo si sono recati in caserma, per formalizzare una denuncia contro ignoti. Poi hanno dovuto organizzarsi diversamente per fare rientro a Venezia. Sul fatto indagano ora i militari dell’Arma.

Una delle piste più accreditate da parte degli investigatori è che ad agire sia stata una banda specializzata in questi genere di furti arrivata dalla Puglia, dove c’è un vasto mercato nero di pezzi di ricambio per auto. Negli anni scorsi erano state rubate svariate vetture tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena, vetture che in seguito erano state ritrovate, ormai smontate e cannibalizzate, nella zona di Cerignola, in provincia di Foggia.