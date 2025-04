L’auto in vendita online è una truffa. Una 43enne finisce nei guai

Si fa pagare 4.430 euro per un’auto, che però non consegna. Per questo una 43enne di Rieti è stata denunciata per truffa ai danni di una 31enne di Belforte. Sono stati i carabinieri della stazione di Tolentino a individuare la reatina, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine.

La vittima, alla ricerca di un’auto, era stata attratta dall’annuncio di vendita pubblicato sulla piattaforma e-commerce "Marketplace" di Facebook. Dopo aver preso contatti con la pseudo venditrice e concordate le modalità di acquisto, aveva versato tramite bonifico bancario la somma di 4.430 euro. Ma il veicolo non era mai arrivato.

La querela presentata dalla donna ai carabinieri di Tolentino ha permesso di avviare le indagini e giungere quindi all’identificazione della 43enne, che è stata denunciata alla procura.

L’Arma invita i cittadini a prestare sempre la massima attenzione con gli acquisti online, verificando l’affidabilità dei venditori e segnalando eventuali anomalie alle forze dell’ordine. Sono sempre più frequenti i tentativi di raggiro. Sta girando anche la truffa telefonica del curriculum. "Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum": comincia così, dalla chiamata da un numero di cellulare con prefisso +39 e una voce registrata che chiede di spostare la conversazione su WhatsApp. I truffatori si fingono rappresentanti di agenzie o aziende e promettono un impiego per ottenere dati personali. Viene inviato un link per accedere a moduli da compilare, ma in realtà si scarica un virus in grado di rubare i dati, accedere ai conti bancari e persino contattare amici e familiari per chiedere denaro.