L’auto precipita nella scarpata. Perde la vita giovane calciatore

Macerata
19 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Ha perso il controllo della sua auto ed è precipitato in una scarpata all’alba di ieri mattina a San Severino Marche, in provincia di Macerata. La vittima è un giovane di 28 anni, Beljdi Seferi, di Matelica, calciatore della Sefrense. La partita di seconda categoria che la sua squadra avrebbe dovuto disputare ieri pomeriggio è stata rinviata per lutto. Il ragazzo, di origini macedoni, lavorava nell’azienda di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura di Seferi è uscita dalla carreggiata, precipitando per quattro metri. L’allarme è scattato immediatamente, sul posto si sono precipitati i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso: data la posizione in cui era finita l’auto, hanno dovuto lavorare duramente per estrarre il corpo del 28enne dalle lamiere accartocciate. Il decesso è avvenuto verosimilmente sul colpo.

