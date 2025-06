L’auto si sfrena e la travolge. Donna incastrata sotto una ruota

È rimasta sempre cosciente, nonostante il trauma e le ferite, la donna di 85 anni travolta dalla sua stessa auto in via Brodolini a Recanati, nel quartiere di Villa Teresa, nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito, l’anziana – A. T. le sue iniziali – aveva appena parcheggiato la Toyota Yaris Hybrid lungo il lato destro della strada in salita, direzione piazzale Europa. Dopo essere scesa dal veicolo, si è avvicinata allo sportello del passeggero per prendere la borsa, ma in quel momento la vettura si è sfrenata, cominciando a muoversi all’indietro. La macchina ha dapprima colpito un palo pubblicitario, poi ha investito la donna scaraventandola sull’asfalto. Il braccio della 85enne è rimasto incastrato sotto una ruota. L’auto si è fermata soltanto dopo aver urtato una Jeep parcheggiata poco più indietro. Fondamentale l’intervento di un residente della zona che, sentendo le urla, è accorso con il cric della propria auto e ha tentato di sollevare la Yaris per liberare l’anziana, rimasta bloccata sotto alla sua auto.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Macerata e Osimo, che hanno completato le operazioni di soccorso, insieme ai sanitari del 118, liberando l’anziana. La donna, che ha riportato escoriazioni e ferite ma non ha mai perso conoscenza, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Si dovrà ora accertare se l’anziana donna ha riportato nel cadere a terra lesioni più gravi come al braccio che è rimasto incastrato sotto la ruota di destra. L’eliambulanza era stata inizialmente attivata, ma è poi rientrata senza effettuare il trasferimento. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Montelupone e Recanati, che ora stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare se ci sia stato un malfunzionamento del freno a mano o una disattenzione che ha provocato lo sblocco del veicolo in pendenza.

a. t.