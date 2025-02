"L’autobus si ferma in mezzo alla strada"

"Ci sono problemi di vario tipo, e la situazione è un po’ confusionaria. Con questi lavori non è stato semplice, alla stazione, nemmeno trovare i bagni – raccontano le studentesse Martina Petruzzellis e Francesca Altobella –. L’attraversamento della strada, con le macchine a sinistra della fontana, non è comodo e sicuro, la circolare si ferma praticamente in mezzo alla strada, facendo scendere i passeggeri dal lato stazione. Attraversare la piazza vuota comunque non è un problema. Il servizio del treno ad ogni modo rimane efficiente, a volte ci sono piccoli ritardi, ma tutto sommato resta inalterato".