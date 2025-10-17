L’autopsia sull’operaio sepolto: "Asfissia fatale nella cabina, è morto subito dopo il crollo"

È morto per asfissia subito dopo che melma e detriti hanno sommerso la cabina dell’escavatore che stava manovrando. La fine, terribile, è sopraggiunta in pochissimo tempo. Sono i primi elementi emersi dall’autopsia eseguita nella mattinata di ieri nell’obitorio dell’ospedale di Macerata su Francesco Broda, l’operaio 48enne di Monte San Giusto, tragicamente scomparso lunedì pomeriggio alla Rita Calcestruzzi di Corridonia, il cui corpo è stato estratto dieci ore dopo dai vigili del fuoco. L’uomo, dipendente della Efi di Caldarola, stava lavorando insieme ad un collega che era su un camion su una vasca di contenimento di acqua melmosa, quando all’improvviso un argine del deposito ha ceduto: ghiaia, melma e fango hanno sommerso il mezzo sul quale si trovava il 48enne.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 9.30, è cominciato l’esame svolto dal medico legale Antonio Tombolini, incaricato dal sostituto procuratore Enrico Riccioni che coordina le indagini per omicidio colposo. L’autopsia è durata circa un paio di ore. La morte, secondo quanto è emerso, sarebbe avvenuta per asfissia da compressione del torace dovuta alla melma e ai detriti che hanno sommerso la cabina dell’escavatore. Secondo la ricostruzione, la morte sarebbe arrivata dopo pochissimo tempo. All’obitorio, ieri, c’erano i familiari di Broda, assistiti dall’avvocato Elisa Marziali, che li ha accompagnati per il riconoscimento del corpo. All’esame, però, non hanno partecipato né consulenti della famiglia né consulenti dell’indagato, Mirko Rita (legale rappresentante e responsabile della sicurezza della Rita Calcestruzzi), assistito dall’avvocato Paolo Rossi. All’indomani della tragedia, infatti, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e, come atto dovuto, ha iscritto Rita nel registro degli indagati. Una volta terminata l’autopsia, la procura ha dato il nullaosta per la sepoltura. Il funerale di Broda sarà celebrato domani alle 11 nella chiesa di Villa San Filippo, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Monte San Giusto. Al momento la salma si trova ancora all’obitorio dell’ospedale di Macerata; oggi alle 14 arriverà al centro funerario "Sforza" nella zona industriale di Villa San Filippo. Broda lascia la mamma Adriana, il papà Desiderio, il fratello Simone e la cognata Vittoria. In segno di partecipazione al dolore che ha colpito l’intera comunità, il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, ha disposto per domani la proclamazione del lutto cittadino.