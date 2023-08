Lavandino va in frantumi, ferita una ragazza

di Giorgio Giannaccini

Delle grosse chiazze di sangue rinvenute sul pavimento dei bagni pubblici di via Bramante hanno creato tanto sconcerto tra i passanti, che alla fine hanno chiamato i carabinieri e la polizia locale, temendo il peggio. Ma alla fine è venuto fuori che tutto ciò era stato causato poco prima da un brutto incidente, nel quale una ragazzina minorenne si era tagliata entrambi le mani per via di un lavandino andato in frantumi. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata di ieri, a Porto Recanati. Intorno alle 11.45, una 15enne recanatese era entrata nei bagni pubblici, insieme alla madre. Ma poi, secondo una prima ricostruzione, mentre lei si stava pulendo si sarebbe rotto il lavandino (forse per un cedimento, ndr) e la giovanissima ha così rimediato diversi e profondi tagli sulle mani. E ha cominciato a perdere davvero tanto sangue. Sono allora intervenuti gli operatori sanitaria del 118, giunti con la medicalizzata da Recanati e l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati. In breve, è stata caricata e portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Per lei diversi punti di sutura e 15 giorni di prognosi. Tuttavia i bagni sono rimasti sporchi e qualche minuto dopo dei residenti, vedendo tutto quel sangue a terra, si sono allarmati, temendo il peggio, e hanno avvisato i carabinieri della caserma di Porto Recanati. I militari sono arrivati là per i rilievi, insieme a una pattuglia della polizia locale. Però, dopo aver parlato con dei testimoni, è emerso il vero motivo del perché ci fossero quelle pozze di sangue. Perciò, i bagni sono stati chiusi con un nastro dalle forze dell’ordine. Adesso, i carabinieri si dovranno occupare di ricostruire la dinamica dell’incidente (è stata ascoltata la ragazza, ndr), per valutare nel caso eventuali responsabilità del Comune, visto che si tratta di bagni pubblici.