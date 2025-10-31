Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaL’avanzata del cemento. Civitanova prima per consumo di suolo, doppiata Macerata
31 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. L’avanzata del cemento. Civitanova prima per consumo di suolo, doppiata Macerata

L’avanzata del cemento. Civitanova prima per consumo di suolo, doppiata Macerata

Nella città costiera è stato "mangiato" un quarto del territorio. Sul litorale della provincia valori doppi rispetto alla media nazionale. Secondo posto nella graduatoria per Porto Recanati, poi Montecosaro.

Un cantiere a Civitanova, città della provincia con il record di superficie cementificata, quasi un quarto dell’intero territorio (foto De Marco)

Un cantiere a Civitanova, città della provincia con il record di superficie cementificata, quasi un quarto dell’intero territorio (foto De Marco)

Al 31 dicembre 2024, in provincia di Macerata il consumo totale di suolo ha raggiunto quota 15.788 ettari, pari al 5,71% della superficie totale, la percentuale più bassa tra le province marchigiane (Ancona, 9,09%, Fermo 7,91%, Pesaro 6,75%, Ascoli 6,46%). Se, però il consumo viene rapportato al numero dei residenti è proprio la nostra provincia, con un consumo di 521,07 metri quadrati per abitante, a registrare il valore più alto della regione. Dal 2020 al 2024 ci siamo "mangiati" 195 nuovi ettari di territorio, passando dai 15.593 ettari consumati a fine 2020, ai 15.788 di fine 2024. Nel 2020-2021 in provincia sono stati consumati 64 ettari, nel 2021-2022, 58; nel 2022-2023, 34; nel 2023-2024, 39.

È questo il quadro che emerge dall’ultimo report di Arpa Marche – pubblicato venerdì scorso – che insieme al Sistema nazionale di protezione ambientale e all’Ispra monitora e raccoglie i dati, che mostrano "quanto anche nelle Marche il consumo di suolo continui a rappresentare una delle principali criticità ambientali, con un trend in linea con la media nazionale, ma con alcune specificità territoriali rilevanti". Nella situazione generale, infatti, l’aspetto più rilevante è dato dal fatto che "il suolo consumato in percentuale nei primi 300 metri dalla linea di costa corrisponde a circa il doppio del valore medio del territorio nazionale". Non a caso, se si analizzano i dati riferiti ai comuni, ci si accorge che i primi due centri con il maggior consumo di suolo sono Civitanova, che ne ha fatto sparire quasi un quarto del totale, il 23,32%, e Porto Recanati, con il 18,88%.

"Tra le quindici regioni bagnate dal mare – sottolinea l’Arpa – le Marche occupano il secondo posto in Italia, dopo la Liguria, per percentuale di suolo consumato in tale fascia (45,64% contro il valore medio in Italia del 22,87%)". Seguono, ma a distanza, Montecosaro con il 13,69%, Macerata con il 12,45%, Corridonia con l’11,25%, Potenza Picena con il 10,7%, Morrovalle con il 10,36% e Montecassiano con il 10,18%. I consumi più bassi a Castelsantangelo sul Nera (0,97%), Monte Cavallo (1,12%), Bolognola (1,24%), Sefro (1,3%), Fiuminata (1,65%) e Visso (1,66%). "Rispetto all’anno precedente – scrive l’Arpa – nel 2024 nelle Marche sono stati consumati 216,4 ettari (2,16 chilometri quadrati) in più di suolo marchigiano. Al 31 dicembre 2024 il consumo di suolo totale è pari a 65.141 ettari complessivi (651,4 kmq), corrispondenti al 7% dell’intera superficie regionale, con un incremento di 176 ettari".

A complicare la situazione, in tutta la regione, concorrono anche altri due fattori importanti. Il rapporto evidenzia purtroppo come l’intera estensione del territorio occupato da edifici e fabbricati sia classificata come area a pericolosità sismica, con il 100% di edifici situati in zone a rischio (contro il 36,30% in Italia). E, poi, "le Marche figurano tra le regioni con la maggiore quota di territorio degradato (al terzo posto con il 28,32%, dopo Lazio e Umbria)". Serve dunque, una pianificazione più sostenibile. "I dati del rapporto nazionale e quelli riferiti alla regione Marche evidenziano come la sfida per i prossimi anni sarà quella di contenere l’espansione delle superfici artificiali, soprattutto nelle aree costiere e a rischio, promuovendo il riuso del costruito esistente, la rigenerazione urbana e la riconversione ecologica delle aree degradate".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente