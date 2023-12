L’avanzata del cemento in provincia. In crescita il consumo di suolo, a Civitanova la percentuale più alta

Al 31 dicembre dell’anno scorso, nelle Marche sono poco più di 64.940 gli ettari di suolo sottratti all’ambiente (circa 649 chilometri quadrati) per consumo, crescita urbana e trasformazioni del paesaggio, pari al 6,96% della superficie complessiva della regione. Rispetto all’anno precedente c’è stato un incremento di 218 ettari, una superficie pari a 305 campi da calcio. Tra le province Macerata è la più virtuosa con il 5,67% di superficie di suolo consumato: seguono Ascoli (6,43%), Pesaro-Urbino (6,72%), Fermo (7,87%) e Ancona (9,04%).

Ma va evidenziato che l’incremento del consumo di suolo tra il 2021 e il 2022 vede proprio la provincia di Macerata al primo posto, con 65,16 ettari, un terzo del totale regionale. Seguono Ancona (60,19), Ascoli (36,4), Pesaro-Urbino (32,22) e Fermo (23,77). Questo il quadro che emerge dai dati pubblicati di recente dall’Arpa delle Marche, che fotografa squilibri demografico-territoriali consolidati, con inevitabili impatti sull’ambiente. Entrando nel dettaglio comunale, infatti, ci si accorge che la città con il maggior consumo di suolo della provincia è Civitanova (23,2% dell’intero territorio), seguita da Porto Recanati (18,93%), Montecosaro (13,56%), Macerata (12,36%), Potenza Picena (10,68%). Castelsantangelo sul Nera (0,95%), Monte Cavallo (1,12%), Bolognola (1,22%) e Sefro (1,31%) sono quelli che ne hanno consumato meno, i Comuni più virtuosi della provincia e della regione: oltre ad avere le percentuali più basse, nel 2022 non hanno sottratto al territorio nemmeno un ettaro. "Sono distribuiti, invece, in tutte le cinque province, con prevalenza nelle aree costiere – rileva l’Arpa – i 26 comuni per i quali la percentuale va da circa il doppio (14,82%) fino a oltre il quintuplo della media regionale, con il massimo del 37,68% di suolo consumato nel comune di San Benedetto". Non è una novità: è proprio in queste aree che si concentrano la maggior parte della popolazione e delle diverse attività produttive.

La virtù dei piccoli centri dell’area montana, purtroppo, fa tutt’uno con un processo di spopolamento delle aree interne in atto da tempo, che si è accentuato dopo il terremoto del 2016, e che ha spinto verso la fascia costiera (già iperaffollata rispetto al territorio disponibile) tante persone, facendo aumentare la pressione abitativa. Anche per questo il consumo di suolo è più accentuato nei comuni litoranei. Ma va anche tenuto presente che il tasso di utilizzo delle case accatastate è più basso che in altre realtà, ed è in calo. Secondo i dati dell’Istat, elaborati dal Sole 24 Ore, a Macerata città nel 2022 risultano accatastate 22.981 abitazioni, con una percentuale di utilizzo del 79,8% (in calo dello 0,1% rispetto al 2011): il 20% delle case, dunque, risulta non occupato. I motivi possono essere diversi, ma è certo che sarebbe importante puntare sul recupero del patrimonio abitativo già esistente, piuttosto che puntare sempre e comunque sul nuovo, in presenza – tra l’altro – di una marcato tasso di denatalità.