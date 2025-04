L’avanzo sfiora i nove milioni. Rette e mense, nessun aumento

"Il bilancio 2024 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 8,9 milioni, dopo tre anni in cui abbiamo voluto mettere al centro della nostra attività oculatezza e attenzione, senza penalizzare la spesa pubblica, anzi potenziandola". Inizia così l’intervento dell’assessore al bilancio di Tolentino Diego Aloisi (nella foto). "Con questa gestione finanziariamente positiva – prosegue - il cittadino potrebbe giustamente chiedersi "perché tutti questi avanzi non possono essere spesi immediatamente per strade, manutenzioni, gestione del verde, cultura o investimenti?". A questa lecita domanda abbiamo il dovere di rispondere, sia per informazione che per trasparenza, seppur con delle opportune premesse. Quando si parla del debito pregresso del Comune, maturato in anni in cui le normative e i momenti storici permettevano tutto ciò, non si vuole citarlo solamente per "giustificarsi", ma perché questa situazione insieme al cosiddetto "disavanzo pluriennale" (uscite maggiori alle entrate in più anni), fanno scattare un vincolo normativo e quindi imprescindibile che sostanzialmente dice "prima si ripaga poi si spende". La nostra gestione mira quindi alla riduzione del debito (e disavanzo pluriennale) proprio per poter "liberare" l’ente il prima possibile e renderlo più solido e efficace anche nella spesa pubblica. Lo abbiamo fatto riducendo il debito di mezzo milione e il disavanzo di 1,5 milioni (da 6,5 milioni del 2021 ai 5 del 2024)". Aloisi spiega che queste attività non hanno bloccato la spesa pubblica. "Anzi – ha proseguito - abbiamo stanziato nel 2024 800mila euro per le manutenzioni ordinarie, 1 milione per il restyling del palazzetto dello sport e mezzo milione per il restyling della casa di riposo, tutti progetti che vedranno la luce quest’anno. Al tempo stesso le opere, finanziate anche negli anni passati, stanno andando avanti, alcune velocemente (il Castello della Rancia ad esempio riaprirà il 17 maggio) e altre rallentate dalla burocrazia, ma tutto vedrà la luce nei prossimi anni. Non abbiamo inoltre aumentato le rette di asili e mense e questa è una scelta politica non scontata, in quanto abbiamo coperto gli aumenti dei costi con risorse comunali, senza gravare sulle famiglie, già duramente provate. Non siamo maghi ma mettiamo sul campo tutte le nostre competenze per fare il meglio per Tolentino. Siamo sicuri che questa gestione e l’imponente ricostruzione che sta avanzando – conclude Aloisi - possano portare nuova luce alla nostra città, se lo merita".