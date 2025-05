"L’avevo appena rimesso a posto"

Il camper era datato ma tenuto bene; più che per il danno economico, il proprietario si rammarica per quello affettivo. "Un camper dell’83 – spiega –, della mia epoca. L’avevo restaurato, ci avevo perso tempo: l’avevo riverniciato, sistemato il motore, messo i pannelli solari e uno stereo anni Ottanta. Da poco avevo cambiato le gomme per la revisione. Ci ero affezionato. Non so proprio chi possa essere stato ad appiccare l’incendio. Se sia stata la bravata di un ragazzo fatta per noia o altro. E poteva andare peggio, con la bombola di gpl".