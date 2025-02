L’Avezzano è un osso durissimo da rodere. La Recanatese guadagna un punto pesante

recanatese

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani (24’st Pepa); D.Ferrante, Alfieri (34’st Pierfederici), Giandonato (15’st Raparo), Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini All.Bilò A disp.Mascolo, Cusumano, Masi, Pesaresi, Bruzzechesse, Valleja

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro; Senese, Sbardella (26’st Ferrandino), Bassini, Allessi; Cannavaro (47’st Gorobsov), Selvaggio, Mascella; Konatè (43’st Quaranta), Barbetta (30’st Pozatzidis), Ferrari (47’st Capitanio) All.Pagliarini A disp. Esposito, Lapenna, Litteri, Baldari

Arbitro : Naselli di Catania

Reti: 21’pt D’Angelo, 26’Barbetta, 30’Konatè, 37’st D’Angelo (rig)

Note: Recupero 1’+5’. Angoli 5-4. Spettatori circa 300. Ammoniti Allessi, Sbardella, Bellusci. Espulso Senesi al 42’st per gioco falloso

Al netto di tutti gli episodi un pareggio equo tra Recanatese ed Avezzano perché a ben vedere c’è stata una sostanziale parità anche nei rimpianti. I marsicani, perché sono stati raggiunti nel finale dopo aver anche sfiorato l’1-3 mentre i giallorossi sacramentano per 4’ di black-out ed amnesie nella prima frazione ed aver fallito il match point a tempo quasi scaduto. Un punto che riteniamo "pesante" per la Recanatese e che forse verrà apprezzato strada facendo perché di fronte c’è stata una compagine che, al momento, sembra sprizzare salute da tutti i pori e si è rivelata un osso durissimo da rodere. Ritmi frenetici sin dall’avvio: doppio cross di Spagna e duplice intervento sospetto di Sbardella ma l’arbitro, tra le proteste, sorvola.

Poco dopo Giandonato smarca D’Angelo in area, conclusione centrale che non crea problemi a Cultraro. Il risultato si sblocca al 21’: Spagna di testa spizza su Mordini che rimette subito in area dove la conclusione di sinistro di D’Angelo non sembra irresistibile ma inganna il portiere. Il trend sembra chiaro ma la partita cambia improvvisamente: D’Angelo non sfrutta una potenziale ripartenza, Giandonato si lascia anticipare da Konatè e Barbetta concretizza battendo Del Bello.

Passano 4’ ed i marsicani la ribaltano con una tambureggiante azione di Konatè che si mette in proprio, riceve da Ferrari e trova l’angolino con una difesa svagata.

I giallorossi sembrano frastornati e, sino all’intervallo non riescono a produrre nulla di interessante. Ripresa ed ancora Giandonato perde un pallone sanguinoso, Konatè appoggia per Ferrari che "grazia" Del Bello che blocca senza patemi. 18’ D’Angelo lancia Zini che attacca la profondità ma il suo diagonale si perde di poco a lato. Entra Pepa per Marchegiani: la Recanatese adotta il 4-3-3 ma al 26’ Ferrari sguscia tra un paio di avversari, cross per la testa di Barbetta che colpisce il palo alla sinistra di Del Bello. I giallorossi faticano ma al 36’, al culmine di un’azione insistita, D.Ferrante viene steso in area da Senesi: rigore evidente che D’Angelo, col brivido, trasforma nonostante Cultraro abbia intuito la traiettoria.

Poco dopo Pierfederici lancia Zini che si invola, pallone sul piede debole ed il portiere devia in angolo. L’Avezzano resta in dieci per il rosso diretto a Senesi ma nonostante la buona volontà ed i 5’ abbondanti di recupero non ci sono ulteriori emozioni: le squadre dividono la posta e gioco forza si accontentano. In fondo muovere la classifica era la priorità assoluta.

Andrea Verdolini