Lavinia Bianchi, Consigliere Comunale di Civitanova, al Congresso EuropCom di Bruxelles

Lavinia Bianchi, consigliere comunale (SiAmo Civitanova), in rappresentanza di Civitanova, è stata uno degli speaker presenti alla conferenza EuropCom di Bruxelles, invitata per condividere il progetto ‘Europa a Civitanova’ e illustrare il suo ruolo in qualità di membro attivo della rete ‘Building Europe With Local Councillors’. "Il progetto ‘Europa a Civitanova’ – ha detto – sta raggiungendo traguardi significativi nel coinvolgimento dei cittadini e nella diffusione di informazioni sull’Ue. Siamo d’ispirazione per altre comunità".