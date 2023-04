L’Avis Bike club Cingoli compie 50 anni: gara "Nove fossi" mtb e maglia speciale

Interessante l’incontro che si è tenuto al Comune di Cingoli per evidenziare l’incidenza socio-sportiva dell’impegno dell’Avis Bike Club Cingoli di cui quest’anno ricorre il 50° della costituzione coincidente con la 25ª edizione della "Nove fossi", la gara ciclistica di gran fondo in mtb, che si disputerà nell’ultima domenica di questo mese. Al sindaco Michele Vittori e all’assessore allo sport Luca Giovagnetti, con il presidente Primo Ciattaglia un gruppo di dirigenti dell’Avis Bike Club ha presentato la nuova maglia confezionata per i cinque lustri della competizione.