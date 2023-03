L’Avis dona dei libri alla biblioteca dell’istituto "Mestica"

"Anche un libro può contribuire alla crescita di cittadini capaci di donare". Questa frase, con il logo dell’Avis, è scritta su ogni segnalibro destinato a ogni alunno, dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria, dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli in cui, sabato alle 10.30 nella biblioteca sarà effettuata la consegna d’una dotazione di libri offerti dalla sezione comunale dell’Avis che li ha espressamente acquistati per le esigenze degli studenti. "Si tratta – ha precisato Floriana Crescimbeni (nella foto) presidente dell’Avis cingolana – d’un numero significativo di testi, scelti dagli insegnanti, che andranno ad accrescere il patrimonio librario della scuola: diversi i generi narrativi (horror, giallo, fantasy e altri) ma anche racconti su tematiche sociali o legate all’adolescenza, arricchendo le conoscenze e stimolando le riflessioni". L’iniziativa è stata adottata dall’Avis, d’intesa con la dirigenza del Comprensivo, in sintonìa col valore formativo della lettura e con la sensibilizzazione degli adolescenti e delle loro famiglie sull’importanza delle donazioni di sangue che costituiscono esempi di solidarietà e atti finalizzati alle sempre più intense esigenze evidenziate dalla Sanità.

Gianfilippo Centanni