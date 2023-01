L’Avis dona due defibrillatori al paese

di Lucia Gentili

Due defibrillatori portatili di ultima generazione sono stati acquistati dalla sezione Avis di Ripe San Ginesio e donati generosamente alla cittadinanza. Uno è stato donato al plesso scolastico comunale, comprendente l’asilo nido "Titti", l’infanzia "Rodari" e la primaria "Don Milani"; l’altro è stato collocato in piazza Vittorio Emanuele II. Vanno ad aggiungersi agli altri due defibrillatori acquistati di recente dal Comune e installati uno al palazzetto (prezioso per le squadre) e un altro nella parte bassa del paese (zona Approdo). La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Paolo Teodori, con il presidente della sezione Avis locale Matteo Servili e il segretario Alberto Contigiani, le insegnanti Franca Trobbiani, Daniela Ribichini, Debora Mucci e il collaboratore scolastico Renato Guglielmi. "L’iniziativa Avis – dice il sindaco – dimostra ancora una volta l’importanza sociale che assume l’associazionismo nei piccoli Comuni. Il volontariato a Ripe è presente e forte; spesso, come in questa occasione, è promotore di iniziative importanti per la sicurezza di tutti i cittadini. In caso di urgenza, l’uso immediato degli strumenti permetterà di salvare vite umane". "Abbiamo pensato ad un diverso modo di aiutare donando due defibrillatori portatili – ha aggiunto Servili – che, specie in un piccolo centro, possono garantire tempestività di intervento". Ad oggi quindi sul territorio comunale ci sono in totale quattro defibrillatori, di cui due a disposizione della cittadinanza h24 (quello di piazza e quello nella parte bassa del paese). "Una grande risorsa per la collettività, garanzia di maggiore sicurezza", ha concluso Teodori.