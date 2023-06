L’Avis festeggia i 55 anni di attività Corteo e premiazione dei donatori

CORRIDONIA

Il gruppo comunale Avis Corridonia si prepara a festeggiare il 55esimo anniversario di fondazione con un’intera giornata di eventi che prenderanno il via oggi pomeriggio, (ore 16.30), dall’incontro tra i donatori locali e i rappresentanti delle Associazioni Consorelle in piazza Filippo Corridoni. Alle 17, partirà il corteo per le vie cittadine con omaggio ai Caduti di tutte le guerre e sosta commemorativa al Monumento del Donatore che vedrà la partecipazione della Banda "Giovan Battista Velluti" mentre un’ora dopo, sul palco del teatro "Lanzi" si terrà la cerimonia con il saluto del presidente dell’Avis corridoniana, si procederà con la premiazione ufficiale dei donatori benemeriti e verranno inoltre consegnati gli attestati di ringraziamento a due soci fondatori tra cui, con la tessera n.1, Ennio Trippetta e Giorgio Rapanelli. Dalle 19 sarà celebrata la messa nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato, dopodiché in piazza del Popolo ci sarà la cena per i partecipanti e l’atto finale è programmato ancora in piazza Corridoni dove (alle 21.30) andrà in scena la commedia in vernacolo: "Un revolver per tre" della compagnia teatrale "Li Freciute" di Ascoli (ingresso libero).