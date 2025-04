L’Avis in visita a Esine: "Legame da tramandare"

Sarà una domenica delle Palme all’insegna dell’amicizia in terra lombarda. Anche quest’anno, una delegazione civitanovese farà visita alla comunità di Esine, in provincia di Brescia, per suggellare il gemellaggio avviato 54 anni fa grazie alle due Avis. L’occasione sarà la prima uscita in veste ufficiale per il nuovo presidente dell’Avis di Civitanova, Giuseppe Paci, che si dice "onorato ed emozionato. Questo gemellaggio è un’eredità preziosa che dobbiamo custodire e tramandare, soprattutto ai più giovani". Alla trasferta, anche una rappresentanza comunale composta dal vicesindaco Claudio Morresi con le consigliere Paola Campetelli e Paola Fontana. Il gruppo partirà stamani per la visita e gli incontri. (f. r.)