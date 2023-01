L’Avis locale aumenta gli iscritti: "Nel 2022 ottenuti ottimi risultati Cerchiamo donatori under 30"

Il 2022 si è chiuso con un trend decisamente positivo per l’Avis di Porto Recanati, che ha incrementato sia le donazioni di sangue e plasma effettuate, sia il numero dei propri donatori iscritti. Ma non è tutto, perché tra qualche mese la sezione portorecanatese festeggerà i 50 anni dalla sua nascita. A tracciare il punto è la presidente Eleonora Tiseni. "Diciamo che gli ultimi anni sono sempre andati in crescendo, e pure il 2022 è stato ottimo per i risultati ottenuti – afferma Tiseni –. Abbiamo svolto in tutto 516 donazioni, tra quelle che riguardano il sangue intero e il plasma, con un aumento di 17 donazioni rispetto al 2021. Anche il numero dei donatori si è alzato con 20 nuove persone iscritte, prevalentemente under 30. Non è poco, se consideriamo che una criticità degli scorsi anni era proprio l’assenza di giovani. A oggi abbiamo 283 donatori – aggiunge Tiseni –, tra cui molti tra i 36 e i 55 anni, e poi 27 soci non donatori. E’ chiaro che l’obiettivo rimane quello di favorire un ricambio generazionale tra i donatori, quindi trovarne altri nella fascia under 30. Comunque – osserva ancora Tiseni –, le donazioni di sangue le svolgiamo nella nostra sede in via Alighieri due volte al mese, di solito il venerdì, con l’aiuto di un medico e un infermiere, che poi portano il tutto nel centro trasfusionale di Civitanova". Non solo, l’11 febbraio ci sarà l’assemblea annuale nella quale saranno rinnovati il consiglio direttivo e tutte le cariche, vista la scadenza del mandato (lungo quattro anni). "L’appello è quello di partecipare e farsi avanti, sia per chi volesse proporsi nel direttivo, sia per chi abbia desiderio di scriversi come socio o donatore – prosegue Tiseni –. Intanto, stiamo lavorando a diverse manifestazioni: a ottobre festeggeremo l’anniversario dei 50 anni dalla fondazione della nostra sezione, dove consegneremo le benemerenze, poi verrà anche il gemellaggio con il gruppo Avis di Fossalta di Portogruaro (provincia di Venezia, ndr). Mentre a luglio, su largo Porto Giulio, al via la 26ª edizione de ‘La notte delle Saette’. E ancora: l’impegno è di collaborare con le scuole per corsi e attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Donare è un atto di generosità, e serve ad aiutare coloro che si devono sottoporre a interventi chirurgici, trasfusioni e cure per le malattie del sangue. Al contempo, permette ai donatori di essere costantemente monitorati dal punto di vista medico e di condurre una vita sana".

Giorgio Giannaccini