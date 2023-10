L’Avis punta sui giovani. Incontro con i 18enni

"L’Avis ha salvato la vita di mio marito", afferma la signora Tiziana. Lei e il coniuge Gilberto sono donatori della sezione comunale dell’Avis di Cingoli, dunque gli sono prescritti esami con analisi e cardiologici. E così la signora Tiziana precisa come un adempimento d’obbligo ha permesso al marito Gilberto di prevenire l’aggravarsi delle sue condizioni: "Gilberto è un uomo sano, con uno stile di vita esemplare. La cardiopatia ischemica, malattia subdola perché asintomatica, aveva già provocato a Gilberto un ‘infartino’, e a breve si sarebbe presentato l’episodio fatale. Se non ci fosse stata l’Avis, se non lo avessero sottoposto a questo banale elettrocardiogramma…". Il racconto della vicenda a lieto fine (tempestiva l’operazione al reparto di cardiochirurgia di Ancona) è stato uno dei momenti più salienti dell’incontro organizzato dall’Avis cingolana per sensibilizzare i neo-diciottenni sulle finalità avisine, sull’importanza delle donazioni e del reclutamento di nuovi donatori per garantire il fisiologico rinnovamento dei volontari.

L’iniziativa si è felicemente svolta nel "Ristorante dei Conti" in cui Floriana Crescimbeni, presidente dell’Avis locale, con alcuni componenti del direttivo ha accolto il giovane gruppo che ha risposto all’invito (nella foto). Ringraziata la professoressa Katia Bartolelli che con altri docenti del Liceo linguistico e delle scienze umane "Giacomo Leopardi" di Cingoli sostiene l’impegno dell’Avis, Crescimbeni ha dato il benvenuto al sindaco Michele Vittori che è anche donatore.

Quindi il dottor Gabriele Marchegiani, ematologo e medico di grande esperienza, ha esposto l’argomento-donazione sotto i vari aspetti, sottolineando come sia impossibile creare artificialmente il sangue che è indispensabile per affrontare una serie di malattie e interventi chirurgici. Poi Crescimbeni ha evidenziato che la prevenzione è particolarmente curata dall’Avis: "Essere donatori significa venir sottoposti a periodici controlli che verificano la salute del volontario e tutelano chi riceverà il sangue". Toccante, allora, la riconoscente testimonianza della signora Tiziana. Gianfilippo Centanni