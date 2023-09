L’Avis spegne settanta candeline: un premio a tutti i donatori fedeli

Grande festa per i settant’anni dell’Avis a Tolentino, nel fine settimana. Sabato sera, alla presenza dei vertici dell’associazione e del sindaco Mauro Sclavi, in piazza della Libertà, c’è stata la premiazione dei giovani donatori e di studenti e laureati con il massimo dei voti; a seguire, lo spettacolo "Riso fa buon sangue", ha visto sul palco Paolo Franceschini, Francesco Damiano, Piero Massimo Macchini, i Papu e il cantautore Caffa. Domenica, dopo il corteo con la banda cittadina e la deposizione delle corone alla lapide e al monumento del Donatore in corso Garibaldi e in via della Pace, sono stati premiati i donatori benemeriti. Alberto Paoloni, con 122 donazioni, ha ricevuto la benemerenza oro con diamante. "La prima donazione l’ho effettuata il 5 maggio 1981: ho iniziato a donare spinto da alcuni amici – racconta lo stesso Paoloni –, con cui ci siamo iscritti in quell’anno. Anche i miei figli Sara e Matteo sono donatori. Essere il donatore in attività con 122 donazioni quest’anno è fonte di grande soddisfazione; ho sempre creduto in questo atto di spontanea liberalità verso sconosciuti. Una volta soltanto mi è capitato di donare in diretta in sala operatoria, ormai tanti anni fa. Spero di donare ancora fino al raggiungimento del limite di 70 anni perché egoisticamente parlando significa che sono in buona salute. Non è da sottovalutare il fatto che noi donatori siamo controllati ogni donazione e ogni anno". Il 25enne Antonio Mosca invece, studente universitario e nipote del compianto Ario Mosca (socio fondatore dell’Avis) ha preso la benemerenza di rame (con una decina di donazioni). "In famiglia abbiamo seguito tutti le orme di nonno – ha detto il giovane –, mio padre e di conseguenza noi nipoti, siamo diventati tutti donatori. Ci ha lasciato un’eredità importante". I premiati sono stati in totale 178. Soddisfatta la presidente Avis Tolentino Lucia Pistacchi, insieme a tutto il direttivo.

Lucia Gentili