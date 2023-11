Lavorare la ceramica: due incontri

Tutto pronto per l’avvio dei laboratori "Lavorare la ceramica" e "Lavorare la carta" organizzati da Magma, in collaborazione con l’associazione Altra Eco. Il laboratorio di ceramica è curato dal maestro Giuseppe Bertini e prevede due incontri: il primo domani, in cui ci si dedicherà a creare degli oggetti modellando l’argilla, e il secondo il 14 gennaio, giorno in cui ci si ritroverà per dipingere ed ultimare le creazioni prodotte, in seguito alla loro cottura. Per info: 3343676911 info.magmassociazione@gmail.com