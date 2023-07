Lavoratori della sanità: assunzione pronta per cento precari Covid

Stabilizzare un centinaio di persone. E’ questo l’obiettivo dell’avviso di "manifestazione di interesse" relativo a personale precario dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale dell’Ast di Macerata. Si tratta, in gran parte, dei cosiddetti precari Covid, vale a dire persone che sono state assunte con contratto a tempo determinato per far fronte all’emergenza pandemica ma che poi, tenuto conto delle carenze strutturali degli organici, sono diventati determinanti per garantire prestazioni e servizi, sviluppando anche specifiche professionalità. I riferimenti di fondo sono il decreto legislativo 75 del maggio 2017 e la legge di bilancio 2022, che ha introdotto una nuova procedura di stabilizzazione (da portare a termine entro il 31 dicembre di quest’anno) "per il personale del ruolo sanitario e per gli operatori socio - sanitari, anche non più in servizio, che hanno prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale, per almeno 18 mesi al 30 giugno 2022, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022". La legge di bilancio 2023 ha poi prorogato i termini per espletare le procedure fino al 31 dicembre 2024, e anche quelli per la maturazione dei requisiti, spostando avanti il termine ultimo al 31 dicembre 2023. In questo contesto si è poi inserito l’accordo siglato tra Regione e sindacati. Nell’analisi effettuata dalla Ast, praticamente tutti i precari Covid possiedono i requisiti per essere assunti con contratto a tempo indeterminato, ma non c’è nessun automatismo: gli interessati devono presentare apposita domanda. Intanto sono state formate le commissioni per procedere all’assunzione di quattro pediatri e otto psichiatri. Nel primo caso sono 16 i candidati ammessi (5 già in possesso di specifica specializzazione e 11 specializzandi dal terzo anno), altrettanti quelli ammessi nel secondo (3 già in possesso di specifica specializzazione e 13 specializzandi dal terzo anno). Nelle prossime settimane ci saranno i relativi colloqui al termine dei quali sarà stilata una graduatoria per poi procedere alle assunzioni. Speriamo che i candidati si presentino e che, poi, fatto il concorso accettino l’eventuale nomina.

f. v.