Lavoratori della sanità in sciopero. Presidio davanti al Paolo Ricci

Braccia incrociate venerdì per i lavoratori di strutture assistenziali che applicano i contratti Anaste. La mobilitazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione e dopo la firma, da parte di Anaste e di sigle sindacali autonome, di un accordo che viene giudicato peggiorativo, in particolare perché non prevede adeguamento salariale. Lo sciopero vedrà l’organizzazione di un presidio venerdì in via Einaudi, dalle 10 alle 12, dei dipendenti del Paolo Ricci con contratto Anaste e che si ritroveranno davanti alla sede dell’istituto.

"Le motivazioni dello sciopero – spiega John Palmieri (nella foto), segretario generale Fp Cgil di Macerata – risiedono nelle criticità del negoziato e nella chiusura di Anaste rispetto alla ricerca di soluzioni volte a garantire ai lavoratori pari diritti, tutele, dignità riconosciute ai dipendenti del settore. Per le organizzazioni sindacali confederali è evidente la scelta di Anaste di aver voluto rinnovare il contratto nazionale di lavoro con un aumento contrattuale irrisorio, volto a imprimere uno slancio verso il basso dei servizi resi e della qualità degli stessi".