Lavoratori in nero: chiusi ristorante e market

di Lorena Cellini

Clandestini assunti in nero e gravi violazioni sul fronte della sicurezza e dell’igiene, i carabinieri chiudono un ristorante cinese con attiguo un market, denunciano i due titolari e staccano sanzioni per 110.000 euro. E’ costato caro ai due commercianti violare la legge al punto da avere perfino ignorato il provvedimento di sospensione delle attività, per le irregolarità emerse dopo una prima ispezione, continuando a lavorare indisturbati e incappando nel secondo sopralluogo. E’ il bilancio di un blitz del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Macerata, con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri, culminato nel sequestro preventivo delle attività gestite dai cinesi, titolari di un ristorante con adiacente un market per la vendita di prodotti alimentari. Durante le feste natalizie monitorati alcuni locali, tra cui il ristorante dei due cinesi su cui si erano concentrate le attenzioni dell’Arma per criticità relative all’entità dell’attività lavorativa e al numero dei dipendenti. L’ispezione ha consentito di accertare la presenza di due lavoratori in nero e di gravi violazioni in materia di sicurezza. Elementi che hanno determinato la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione delle prescrizioni amministrative e penali contestate. Ma, nei giorni successivi, incuranti del provvedimento i cinesi hanno riaperto come niente fosse. Per cui i carabinieri si sono ripresentati e alla loro vista due lavoratori, impiegati in cucina, hanno tentato la fuga dal retro. Fermati, è risultato fossero impiegati in nero e uno di loro era clandestino. E’ scattato il sequestro preventivo dell’intera attività imprenditoriale. Durante le fasi di accertamento i militari, a seguito delle gravi condizioni igienico sanitarie dei locali, hanno chiesto l’intervento del dipartimento di prevenzione dell’Asur. Accertata l’assenza dei requisiti igienico sanitari e della tracciabilità di alcuni alimenti, è stato emesso un provvedimento di sospensione. I due titolari sono stati denunciati per sfruttamento di manodopera clandestina e per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro poiché non erano stati elaborati il documento di valutazione dei rischi e il piano evacuazione né effettuata l’informazione e la formazione dei lavoratori, non era garantita la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, risultava la mancata nomina del medico competente e l’assenza delle condizioni igienico sanitarie.