Lavoratori in nero e poca igiene, multa di 40mila euro per il Donoma

Blitz dei Nas di Ancona e del Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Macerata nei locali notturni di Civitanova e della costa nella notte tra sabato e domenica per un dispositivo straordinario di controllo del territorio. Nove gli esercizi pubblici all’interno dei quali sono avvenute le ispezioni con l’accertamento di irregolarità sul fronte delle assunzioni e ammende elevate per un totale di oltre 40.000 euro. Tutte a carico dello stesso locale, il Donoma, punto di incontro di tanti giovani, il cui titolare è stato denunciato perché alcuni dipendenti erano in servizio senza avere avuto la formazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, come la legge prevede, e la violazione gli è costata cara; una sanzione di 19.164 euro.

Gli sono state contestate anche altre irregolarità amministrative, per circa 20.000 euro di sanzione, per la presenza e la successiva identificazione di tre lavoratori in nero. I Nas di Ancona poi, allo stesso esercente, hanno contestato, per ulteriori 1.000 euro di multa, il fatto che nel settore del bar sono state riscontrate carenze di igiene. Nel corso del dispositivo straordinario di controllo del territorio dei carabinieri sono state controllate anche altre 110 persone e 24 veicoli. Undici le contravvenzioni elevate per infrazioni del Codice della strada, con due patenti ritirate. In centro città i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno denunciato un abruzzese, teramano, di 23 anni perché sorpreso a guidare ubriaco.

L’attività dell’Arma è stata predisposta nell’ottica della prevenzione e della repressione delle violazioni in materia di normativa del lavoro, delle legge sulla tutela della salute e della sicurezza e del costante monitoraggio della circolazione stradale.