Lavoratori in nero: sospesi cinque autolavaggi

Lavoratori in nero e impegnati sette giorni su sette tra carrozzerie da lucidare e sedili da ripulire: per questo sono stati chiusi cinque autolavaggi low cost a Civitanova, Macerata e Tolentino. Il totale delle multe fatte ai titolari ammonta a 238mila euro. Il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata con i carabinieri specializzati del Nucleo ispettorato lavoro hanno sottoposto a verifica otto attività di lavaggio auto gestite da cittadini stranieri in provincia, dalla costa all’entroterra. L’attività di accertamento, iniziata nel mese di agosto, ha fatto registrare la presenza di lavoratori che erano impegnati senza sosta tutti i giorni, compresa la domenica, per via dell’alta affluenza di clienti attirati dai costi più che competitivi proposti da queste ditte. Alla fine, cinque delle otto imprese controllate hanno ricevuto il provvedimento di sospensione per le numerose violazioni in materia di lavoro e sicurezza. Nella totalità delle aziende sottoposte a verifica non erano rispettate le regole in materia di tutela del personale in servizio: in particolare non era stato elaborato il documento di valutazione dei rischi, non erano state fornite informazione e formazione dei lavoratori e non era garantita agli stessi la sorveglianza sanitaria. Su 14 lavoratori identificati nel corso delle verifiche, cinque erano completamente in nero, dunque senza alcuna copertura assicurativa. Sia per l’elevato tasso di lavoro nero che per le gravi irregolarità in materia di sicurezza, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 39mila euro e ammende per un totale di 238mila euro. I datori di lavoro sono stati denunciati alla procura, per le ipotesi di natura penale oggetto di 49 prescrizioni in materia di prevenzione infortuni. I controlli fatti in provincia nel settore degli autolavaggi a mano rientrano in una specifica campagna di vigilanza pianificata a livello nazionale; il settore infatti si conferma tra i più a rischio in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Anche in passato accertamenti mirati avevano fatto emergere situazioni analoghe, ad alto tasso di illegalità, nelle quali i prezzi bassissimi per avere l’auto splendente erano garantiti dalle condizioni di sfruttamento del personale.

Paola Pagnanelli