Lavoratori senza contratto. Maxi multa allo chalet

Quattro lavoratori irregolari e pagamenti non tracciati: per questo è stato multato il titolare di uno stabilimento balneare del lungomare sud, finito nel mirino della Guardia di finanza. Ora dovrà pagare sanzioni per oltre 11mila euro.

I militari della Compagnia di Civitanova diretti dal capitano Francesco Magliocco, nel corso di un controllo svolto nelle imprese e nelle attività della provincia, hanno effettuato degli approfondimenti in merito alla posizione di una società, che gestisce un ristorante e uno stabilimento balneare sul lungomare Piermanni. Le indagini, avviate dalle fiamme gialle dopo un controllo nel locale e dopo aver sentito alcuni dipendenti che al momento degli accertamenti si trovavano sul luogo di lavoro, hanno permesso di accertare alcune anomalie. In primo luogo l’impresa avrebbe impiegato quattro lavoratori, per i quali però non risultavano trasmesse le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego. In pratica, i quattro erano impegnati in nero. Inoltre, è stato contestato il pagamento di numerose retribuzioni con modalità non tracciate, nei confronti di altri due dipendenti che erano al lavoro nell’attività.

Alla fine, sono scattate sanzioni per oltre 11mila euro a carico del responsabile dell’attività. Al termine dei controlli, il titolare del ristorante e dello stabilimento balneare sul lungomare sud, un italiano, è stato anche segnalato all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Macerata per gli aspetti di competenza di quell’ufficio.

Chiara Marinelli